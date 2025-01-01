В ГИБДД Прикамья рассказали о графике работы в новогодние праздники
Всем водителям советуют планировать посещение в РЭО заранее
ГИБДД Пермского края сообщает об изменениях в расписании работы регистрационно-экзаменационных отделов в период новогодних праздников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Подразделения РЭО Госавтоинспекции, расположенные в муниципальных образованиях Пермского края и Перми, будут осуществлять приём граждан по следующему графику:
— 30 декабря текущего года: с 8 утра до 5 вечера;
— 31 декабря 2025 года, а также 1 и 2 января 2026 года: выходные дни;
— 3 января 2026 года: с 8:00 до 16:00;
— с 4 по 8 января 2026 включительно: объявлены нерабочими днями;
— 9 и 10 января 2026 года: приём будет осуществляться с 8:00 до 16:00;
— 11 и 12 января 2026 года: выходные дни.
В ведомстве обратились к владельцам транспортных средств и посоветовали использовать возможность предварительной записи через портал Госуслуг, чтобы избежать ненужной траты времени и очередей.
