В ГИБДД Прикамья рассказали о графике работы в новогодние праздники Всем водителям советуют планировать посещение в РЭО заранее

ГУ МВД России по Пермскому краю

ГИБДД Пермского края сообщает об изменениях в расписании работы регистрационно-экзаменационных отделов в период новогодних праздников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Подразделения РЭО Госавтоинспекции, расположенные в муниципальных образованиях Пермского края и Перми, будут осуществлять приём граждан по следующему графику:

— 30 декабря текущего года: с 8 утра до 5 вечера;

— 31 декабря 2025 года, а также 1 и 2 января 2026 года: выходные дни;

— 3 января 2026 года: с 8:00 до 16:00;

— с 4 по 8 января 2026 включительно: объявлены нерабочими днями;

— 9 и 10 января 2026 года: приём будет осуществляться с 8:00 до 16:00;

— 11 и 12 января 2026 года: выходные дни.





В ведомстве обратились к владельцам транспортных средств и посоветовали использовать возможность предварительной записи через портал Госуслуг, чтобы избежать ненужной траты времени и очередей.

