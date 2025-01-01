Сформирован новый состав Общественной палаты Пермского края Избраны члены совещательного органа от общественных организаций Поделиться Твитнуть

Во вторник, 16 декабря 2025 года членами Общественной палаты Пермского края, представленными губернатором и краевым парламентом, были избраны 12 членов ОППК, выдвинутых местными общественными организациями.

Как пишет газета «Звезда», в состав ОППК от местных общественных объединений вошли первый заместитель председателя палаты Владимир Алистратов, глава прикамского отделения ВОД «Отцы России» Сергей Большаков, художественный руководитель пермского хора «Млада» Ольга Выгузова, директор школы инженерной мысли имени Т. А. Соловьева Игорь Гладнев, бывший заместитель главы администрации Перми Алексей Грибанов, исполнительный директор баскетбольного клуба «Парма» Михаил Дмитриев, заместитель руководителя Ресурсного центра поддержки территориальных общественных самоуправлений Пермского края Елена Курицына, региональный координатор проектов «Чистая страна» и «Защита животного мира» Вячеслав Марков, заместитель председателя палаты Игорь Папков, кандидат политических наук Алёна Садилова, начальник отдела подготовки и развития персонала ПАО НПО «Искра» Андрей Шишкин и руководитель ООО «Научный проектно-технологический институт «ОТРЭКС» Айна Якупова.

Напомним, ранее в состав палаты по предложению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина были включены исполнительный директор Пермского благотворительного фонда «Единый центр поддержки» Рафаил Аллахвердиев, лидер прикамского отделения «Российских студотрядов» Алексей Блюмин, глава прикамского отделения Союза журналистов России и редактор медиагруппы «МАГМА» Алексей Бурков, председатель Пермского краевого совета профсоюзов Михаил Иванов, директор школы «Петролеум+» Артем Исаков, главный врач Пермской краевой больницы Анатолий Касатов, член совета краевого отделения «Движения первых» Арсений Коротовских, главный редактор по спецпроектам медиагруппы «МАГМА» Михаил Майоров, участник СВО и программы «Герои Прикамья» Александр Маслов, председатель совета регионального отделения «Движения первых», Александр Мясников, глава краевого отделения «Всероссийского общества охраны природы» Юрий Хохлов и директор АНО «Ресурсный центр добровольчества и благотворительности Пермского края» Алина Ювакаева.

Законодательное собрание Пермского края выдвинуло в состав Общественной палаты муфтия Пермского края Анвара Аблаева, протоиерея Игоря Ануфриева, руководителя клуба айкидо «Династия» Дениса Гатаулина, участника СВО и программы «Герои Прикамья» Дмитрия Вилисова, главу ПРОО «НАСМНОГО» Ирину Ермакову, главу Профессионального медицинского сообщества Пермского края Юлию Каракулову, председателя краевой организации ветеранов Надежду Максютенко, главу краевого общества инвалидов Надежду Романову, главу краевого общества «Национально-культурная автономия татар Пермского края» Халила Фарвазетдинова, начальника бюро АО «Пермский завод «Машиностроитель» Кирилла Шайдулина, главу исполкома Пермского краевого отделения «Боевое братство» Ирика Шигабутдинова и директора филиала ВГТРК «ГТРК Пермь» Игоря Южанинова.

Новый состав Общественной палаты Пермского края приступит к работе в конце января 2026 года.

