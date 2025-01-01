В Госдуме назвали сроки полной блокировки YouTube в России Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Видеоплатформа YouTube может быть полностью заблокирована в России в ближайшие 6—12 месяцев. Об этом сообщил Андрей Свинцов, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи со ссылкой на информацию Роскомнадзора.

Причиной планируемых ограничений станет продолжающееся несоблюдение YouTube российского законодательства. Власти намерены вводить ограничения поэтапно, пока сервис не будет полностью вытеснен с российского рынка.

Свинцов призвал создателей контента оперативно переходить на альтернативные платформы, такие как Rutube и VK Видео. Он подчеркнул, что продвижение контента должно осуществляться на российских ресурсах или платформах, которые не поддерживают действия против России и её граждан.

На данный момент доступ к YouTube уже значительно затруднён. С июля 2024 года началась поэтапная блокировка сервиса: сначала замедление работы на компьютерах, затем и в мобильном приложении. К декабрю 2025 года трафик YouTube в России сократился на 80%.

