В Перми на маршруты № 51 и 74 вышли новые автобусы

Министерство транспорта Пермского края

В Пермь поступили 19 из 20 новых автобусов большого класса марки «Нефаз» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Эти машины уже вышли на маршруты № 51 «Сквер имени Решетникова — Микрорайон Владимирский» и № 74 «Микрорайон Владимирский — Улица Маяковского», обслуживаемые пермским перевозчиком «Интранс ПК».

В новых автобусах количество валидаторов увеличено с 4 до 6, установлены стеклопакеты для сохранения тепла и комфорта пассажиров, вмонтированы Bluetooth-маячки, позволяющие оплачивать проезд бесконтактным способом, увеличены и улучшены маршрутоуказатели для повышения удобства пассажиров.

Как рассказали в министерстве транспорта Пермского края, на маршруте №51 обновлён весь автобусный состав, а на маршруте №74 изменения будут происходить по мере поступления новых машин.

