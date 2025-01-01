В Перми здание гимназии № 4 закрыли на ремонт Занятия перенесены в другую школу Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Здание гимназии № 4 имени братьев Каменских на ул. Екатерининской закрыто на капитальный ремонт, сообщили в администрации Перми сайту perm.aif.ru. В городском департаменте образования отметили, что уже с 8 декабря здание на Екатерининской, 218 закрыто. С 8 по 10 декабря ученики обучались дистанционно, а с 11 декабря занятия проходят в корпусе школы «Флагман».

На официальном сайте и странице гимназии № 4 во «ВКонтакте» информации о капитальном ремонте нет. В городской администрации пояснили, что сведения распространялись через совет родителей школы и родительские чаты.

Согласно колерному паспорту здания, корпус гимназии на Екатерининской, 218, построенный по типовому проекту в 1951 году, сам по себе не является памятником, но входит в границы объекта культурного наследия «Достопримечательное место "Проспект им. Ленина"».

В департаменте образования Перми уточнили, что капитальный ремонт планируется завершить в 2026 году.

