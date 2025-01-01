Тур по Коми-Пермяцкому округу признан лучшим этнографическим маршрутом России Путешествие охватывает три дня Поделиться Твитнуть

фото предоставлено проектным офисом 100-летия Коми-Пермяцкого округа

Проект «На 100-летие Коми-Пермяцкого округа: от вершины Пармы до истока Камы», организованный туркомпанией «Медвежий тракт», стал обладателем Гран-при Всероссийской премии «Маршрут года» в номинации «Лучший этнографический маршрут». Этот маршрут превзошёл участников из Башкортостана и Ростовской области, войдя в число лучших туристических направлений года. Тур предоставляет уникальную возможность познакомиться с культурой коми-пермяков, их языком, фольклором, народными ремёслами и традициями.

Путешествие охватывает три дня и включает посещение ключевых мест Коми-Пермяцкого округа: Кудымкара, Пармайлово, Косы и Гайн, а также нескольких населённых пунктов Удмуртии. В Кудымкаре туристы погружаются в мифы и легенды Пармы, знакомятся с творчеством Петра Субботина-Пермяка, участвуют в театрализованных экскурсиях и мастер-классах по народным ремёслам, учатся лепить пельмени. В Косе путешественники пробуют традиционные блюда коми-пермяцкой кухни, такие как шомша, грибная икра, пирог с черёмухой, морошковое варенье и другие угощения.

Поездка в Пармайлово («вершина Пармы») предлагает посещение музея деревянных скульптур под открытым небом, созданных местным мастером Егором Утробиным на основе коми-пермяцкого фольклора. Заключительная часть маршрута проходит в Гайнах, где туристы узнают о природных особенностях региона, его лесных и водных ресурсах. Завершается путешествие на границе с Удмуртией.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.