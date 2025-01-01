Жительницу Перми отправили в колонию-поселение за отравление детей газом Женщина оставила несовершеннолетних в квартире с самодельной газовой колонкой Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Кировской районный суд Перми вынес приговор 51-летней местной жительнице, признав её виновной в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, а также в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Как установил суд, женщина самостоятельно установила газовую колонку в кухне в квартире, не обеспечив необходимых мер безопасности.

В июне 2025 года она уехала из Перми, а в квартире остались подростки, не знающие правил использования газового оборудования. В результате из-за неправильного использования колонки, закрытых окон и отсутствия вентиляции произошло накопление угарного газа в концентрациях, опасных для жизни.

Двое несовершеннолетних, 2007 и 2010 г.р., скончались на месте происшествия. Ещё двоих детей 2011 г.р. доставили в больницу в тяжёлом состоянии, где им оказали неотложную медицинскую помощь.

Суд приговорил виновную к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении.

