Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В «Заводе Шпагина» в Перми снова откроется «Новогодняя фабрика чудес» Шестой сезон популярного фестиваля пройдёт 26 — 28 декабря

В конце декабря на «Заводе Шпагина» в Перми стартует шестой сезон семейного фестиваля «Новогодняя фабрика чудес» (0+). Фестивальное пространство в этом году позиционируется как место, где можно провести целый день с семьей. Для этого организаторы готовят не только программу активностей на весь день, но и комфортную инфраструктуру.

Фестиваль развернется с 26 по 28 декабря в корпусе «Литера А» на «Заводе Шпагина». АНО «Агентство новых технологий», которое проводит фестиваль совместно с ивент-компанией Myami Group при поддержке Министерства культуры Пермского края, разработали дизайн интерьера, в котором индустриальный шик сочетается с новогодней эстетикой. В огромном зале разместятся оригинальные фотозоны, гастрономическая зона, а также маркет с авторскими сувенирами, игрушками и сладостями ручной работы.

График событий очень плотный: ежедневно запланировано более 20 активностей: интерактивные шоу, спектакли, мастер-классы — как платные, так и бесплатные, ориентированные преимущественно на детей.

Марина Илюхина, руководителя дирекции фестиваля «Новогодняя фабрика чудес», директор «Агентства новых технологий»:

— Интерес к «Фабрике» из года в год растёт. В прошлом году нас посетили около 5000 человек за четыре дня. В этот раз фабрика работает три дня, но зато — в огромном здании «Литера А», которое в разы просторнее, чем «Точка кипения», где «Фабрика» проходила год назад. Здесь хватит места для творческих зон, маркета, фотозон и кулинарных сюрпризов.

«Фабрика» откроется 26 декабря в 15:00 с шествия Дедов Морозов и Снегурочек. За ним последуют спектакли и перформансы на разных площадках, не менее двух в течение каждого часа: «Волшебное шоу мыльных пузырей», «Новогодние приключения маленькой Принцессы», парад принцесс и богатырей, «Скачки зачарованных коней», «Мягкий переполох в сказочном лесу» и многое другое. Между ними в программе разместились музыкальные паузы с VIA VESNA, ВАЖУРЕ и Esperance, танцевальные флешмобы и многочисленные розыгрыши подарков.

Столь же плотный график — на второй и третий день работы «Фабрики», которая 27 и 28 декабря откроется в 12:00, старт работы будет сопровождаться сетами известных пермских диджеев. Каждый «фабричный» день будет завершаться массовым хороводом и боем курантов. Закрываться «Фабрика» будет в 21:00.

На мастер-классах можно будет заняться росписью шопперов, окрашиванием футболок в технике тай-дай, созданием семейных гербов, оригами, кофейной живописью, лепкой Дедов Морозов, росписью ёлочных игрушек и многими другими ремёслами.

Билеты уже в продаже на сайте perm.kassy.ru, их стоимость: 1000 руб. для взрослых, 500 — для детей старше трёх лет, дети до трёх лет могут посетить «Фабрику чудес» бесплатно. Организаторы подчёркивают, что события новогоднего фестиваля рассчитаны на всю семью — от дошкольников до бабушек.

