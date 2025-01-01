Пермский банк предлагает кредит для комфортной подготовки к Новому году Кредит доступен по сниженной ставке и прост в оформлении Поделиться Твитнуть

Фото: АО КБ «Урал ФД»

Подготовка к празднику традиционно включает множество статей расходов: приобретение подарков, украшений, продуктов для праздничного стола, планирование отдыха и другие важные покупки. Для финансового обеспечения этих задач банк «Урал ФД» предлагает простой и удобный кредит наличными.

С постепенным уменьшением ключевой ставки Банка России «Урал ФД» планомерно снижал ставки по кредитным продуктам в течение последних нескольких месяцев. Теперь клиенты могут порадовать себя и близких желанными подарками, совершить полезную покупку или исполнить мечту с помощью кредита на привлекательных условиях и быстрым одобрением.

Кредит можно оформить на сумму до 5 млн руб. Срок погашения составляет до 5 лет, что обеспечивает комфортный размер ежемесячного платежа. Отсутствие скрытых условий, залога и поручительства и возможность досрочного погашения с первого месяца делают это финансовое решение наиболее удобным и практичным для реализации повседневных и предпраздничных задач и планирования новогоднего бюджета.

Рассчитайте ежемесячный платёж, узнайте подробную информацию и получите ответы на все вопросы по телефону 8 800 100 10 40 и в любом офисе. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте.

АО КБ «Урал ФД», универсальная лицензия ЦБ РФ № 249 от 09.04.2020

Реклама. АО КБ "Урал ФД". erid: 5C7FMwReQKpJ3U8hD3SeVNhfxnjAweJj1chnQMFHRBmJgJXqnHZ6KbXxMPvazjb3

