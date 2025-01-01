Каждый третий житель Пермского края тратит больше недели на бюрократию на работе Только 11% пермяков могут согласовать документы в течение рабочего дня Поделиться Твитнуть

Четверть (25%) кандидатов из Пермского края считают корпоративную культуру своей компании излишне бюрократичной. Различные согласования затрудняют эффективную работу, а организационная структура часто усугубляет эту проблему, согласно исследованию экспертов платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Опрос показал, что 21% соискателей из Пермского края тратит от 1 до 3 дней на согласование документов. У 14% этот процесс занимает 4-6 дней, у 13% — от 1 до 2 недель, а у 17% — более 2 недель. Только 11% пермяков могут согласовать документы в течение рабочего дня.

Соискатели отмечают, что в каждом втором случае (51%) причиной бюрократизации является организационная структура, включающая избыток уровней управления, неясное распределение ответственности и дублирование функций. Также среди причин выделяют избыточное количество регламентов и многоступенчатые согласования (35%), недостаток технологий и цифровых решений (30%) и корпоративную культуру, характеризующуюся излишним контролем и авторитарным принятием решений (29%).

Почти каждый пятый житель Пермского края (21%) замечает усилия своей компании по снижению бюрократии. Наиболее часто это проявляется в использовании технологий, автоматизирующих бюрократические процессы и сокращающих время, затрачиваемое на них.

«Введение цифровых технологий, таких как электронный документооборот (51% соискателей), CRM-системы и решения для управления производством, помогает компаниям значительно сократить время на согласование документов и уменьшить уровень бюрократии. Автоматизация рутинных задач ускоряет принятие решений, снижает количество ошибок и освобождает сотрудников от лишней переписки и ожиданий. Это повышает эффективность работы персонала, вовлечённость и удовлетворённость сотрудников», — отмечает Оксана Сидлецкая, директор hh.ru Урал.

