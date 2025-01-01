Цена новой квартиры в Перми за год выросла на 13,8% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Специалисты федерального портала «Мир квартир» проанализировали первичный рынок новостроек в 70 крупных городах России с населением более 300 тыс. человек. Они выяснили, что рост цен на жильё оказался самым низким за последние шесть лет, что обусловлено отсутствием масштабной программы льготной ипотеки.

В большинстве городов (66 из 70) стоимость квадратного метра в новостройках увеличилась, а в четырёх городах, наоборот, снизилась.

Наибольший рост цен наблюдался в Грозном (+34,9%), Магнитогорске (+32,5%), Курске (+26,3%), Владикавказе (+22,2%), Севастополе (+21,3%), Нижнем Тагиле (+20,9%), Кургане (+20,4%), Череповце (+18,4%), Брянске (+17,9%) и Москве (+17,8%, до 459 991 руб./кв. м). В Перми квадратный метр подорожал на 9,8%, его стоимость достигла 159 095 руб.

Общая цена предложения увеличилась в 64 из 70 городов, а в шести городах снизилась.

Самые значительные повышения стоимости квартир произошли в Чебоксарах (+39,4%), Магнитогорске (+37,1%), Курске (+36,7%), Тольятти (+30,9%), Грозном (+29,3%), Владимире (+28,4%), Нижнем Тагиле (+25,3%), Кемерове (+20,8%), Барнауле (+19,6%) и Оренбурге (+19,6%). В Перми цена новой квартиры возросла на 13,8% и составила 8 млн 120 тыс. руб.

В среднем по России стоимость одного лота увеличилась на 10,3%, достигнув 8 098 677 руб.

Эксперты портала отмечают, что уменьшение объёмов строительства привело к сокращению предложения на рынке на 18%, что стало одной из причин повышения цен на жильё. Ограниченный выбор доступных объектов вынуждает покупателей приобретать более дорогие лоты, что дополнительно увеличивает среднюю стоимость. В следующем году ситуация будет зависеть от изменения ключевой ставки Центрального банка. Если ставка останется высокой, ипотека останется недоступной для большинства покупателей, и офисы продаж застройщиков могут продолжать пустовать. Если же ставка снизится, население начнёт выводить свои сбережения с банковских депозитов и снова инвестировать в недвижимость.

