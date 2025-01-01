Глава СК запросил доклад по делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в Прикамье Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

Жительница Пермского края обратилась в Информационный центр СК России с жалобой на нарушение жилищных прав её семьи. Женщина и её дочь владеют квартирой в доме на Приморском бульваре в Чайковском. Здание, построенное в 1959 году, было признано аварийным в 2015 году из-за значительного износа конструкций.

Для переселения жильцам предложили два варианта: квартиру-студию в новостройке на окраине города или равнозначное жильё в том же аварийном доме, но за дополнительную плату. Семья отказалась от обоих предложений. В результате они вынуждены проживать в ветхом помещении, предоставленном из маневренного фонда.

Многочисленные обращения в различные инстанции не принесли результата. В СУ СК России по Пермскому краю ведётся расследование уголовного дела.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Пермскому краю Денису Головкину подготовить доклад о ходе и результатах расследования. Центральный аппарат ведомства взял исполнение поручения под контроль.

