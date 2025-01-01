В Перми и Екатеринбурге пройдут суды по делам о взятках экс-главы Индустриального района Дмитрий Дробинин был задержан в Перми в конце ноября Поделиться Твитнуть

Дмитрий Дробинин

Евгений Харитонов

Во вторник, 16 декабря, Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге принял к рассмотрению апелляционную жалобу адвоката на арест Дмитрия Дробинина, бывшего главы Индустриального района Перми. В этом деле Дробинин выступает в роли взяткодателя (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Слушание назначено на 19 декабря. А 18 декабря судья Индустриального районного суда Галина Каргополова приступит к рассмотрению другого уголовного дела в отношении Дмитрия Дробинина. В этом случае бывшему чиновнику вменяется получение взятки и мошенничество (ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает Properm.

Напомним, Дмитрий Дробинин был задержан в Перми в конце ноября при попытке передать взятку в размере 3 млн руб. должностному лицу Минобороны РФ за помощь в признании его негодным к службе. Во время следственного эксперимента он передал только часть суммы. На момент задержания Дробинин находился в отпуске в Перми, где и проводился оперативный эксперимент.

Пермский гарнизонный военный суд 1 декабря отправил Дробинина в СИЗО на два месяца, до 28 февраля. Весной 2025 года он заключил контракт с Минобороны и отправился служить в зону СВО. Однако, по данным источников, вскоре после прибытия он решил уклониться от службы и избежать ответственности за ранее совершённые преступления.

Следствие утверждает, что в марте 2023 года Дмитрий Дробинин и его заместитель Егор Амоша незаконно получили 500 тыс. руб. от благотворительного фонда, причинив крупный материальный ущерб. В сентябре того же года Дробинин получил взятку услугами от предпринимателя, в обмен на что дал указание не демонтировать его самовольно установленную автомойку. Взятка была передана у входа в администрацию района.

Егор Амоша был приговорён к штрафу 300 тыс. руб. в мае текущего года.

