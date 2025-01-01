Пермяков предупредили о гололёде и изморози 17 декабря Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

По данным Пермского ЦГМС, 17 декабря в Прикамье ожидаются неблагоприятные погодные условия: гололёд и изморозь. В связи с этим прогнозируются обрывы линий электропередачи, аварии на коммунальных системах, заторы и рост числа дорожно-транспортных происшествий.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю даёт следующие рекомендации:

— не находиться рядом с деревьями, ЛЭП и слабо укреплёнными конструкциями, а также не парковать автомобили вблизи них;

— при авариях на электросетях обесточить все электроприборы и соблюдать правила пожарной безопасности;

— водителям: соблюдать скоростной режим, избегать резких манёвров и торможений, поддерживать безопасную дистанцию, учитывая состояние дорожного покрытия;

— пешеходам: быть осторожными при передвижении и переходе проезжей части.

