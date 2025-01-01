В Перми полицейские задержали курьера мошенников Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В отдел полиции № 7 (по обслуживанию Свердловского района) Управления МВД России по городу Перми обратилась 62-летняя пенсионерка. Она сообщила, что ей позвонил «представитель сотовой компании» и убедил срочно сменить номер телефона. Для этого необходимо было продиктовать паспортные данные. Затем другой мошенник заявил, что с её банковского счёта происходят подозрительные переводы денег за границу. Чтобы предотвратить потерю средств, он предложил передать их на «безопасное хранение». Поверив злоумышленникам, женщина отдала два пакета с 800 тыс. руб. прибывшему курьеру.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Индустриального и Свердловского районов задержали 20-летнего молодого человека из Пермского муниципального округа. Его подозревают в содействии телефонным мошенникам, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

В ходе следствия выяснилось, что этот человек причастен ещё к трём аналогичным случаям мошенничества в Перми. Общий материальный ущерб для потерпевших составил около 3,1 млн руб. По этим фактам возбуждены уголовные дела. Полиция продолжает искать других участников преступлений и выявлять все эпизоды их противоправной деятельности.





