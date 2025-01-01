Фонд «Защитники Отечества» помог трудоустроится в Пермском крае 67% ветеранов СВО Поделиться Твитнуть

Фото: Партия "Единая Россия"

Пермский филиал государственного фонда «Защитники Отечества» подвёл итоги работы по трудоустройству ветеранов специальной военной операции. В регионе средний показатель устройства на работу составляет 67%, что выше среднего по стране — 65%. Об этом сообщили в фонде.

В этом году более 167 ветеранов СВО, включая свыше 50 инвалидов, обратились за поддержкой. На данный момент работу получили около 70% обратившихся, а для ветеранов с инвалидностью этот показатель составил 18%.

Некоторые ветераны решают создать собственный бизнес, заключая социальные контракты. Среди них фермерские хозяйства, услуги кейтеринга, автомойки, установка автоматов по продаже воды и сбор дикоросов. Например, Кирилл Сырвачев из Нытвенского округа занялся выращиванием чеснока, а Юрий Шархутдинов из Куединского округа открыл автомойку.

Специалисты Центра занятости ежедневно работают в филиале, помогая ветеранам с поиском работы, профориентацией и обучением.

Как отметил руководитель филиала фонда в Пермском крае Константин Строгий, важно, чтобы ветераны могли найти работу с достойной оплатой, обеспечив свои семьи, и фонд активно работаем в этом направлении. Так, заключены соглашения с крупными предприятиями региона топливно-энергетического комплекса, оборонной промышленности, ОАО «Российские железные дороги» и др.

В этом году региональный филиал организовал четыре ярмарки вакансий, в которых приняли участие более 150 ветеранов и членов их семей. Почти 50 человек нашли работу, а 95 были направлены на обучение.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.