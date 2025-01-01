Половина сделок на рынке новостроек Перми проходит с дисконтом Средний размер скидки составляет 409 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Каждый второй покупатель в Перми получает скидку от застройщика при покупке первичного жилья. Аналитики отмечают рост доли таких сделок и увеличение среднего размера скидки в четвертом квартале 2025 года.

По данным сервиса «Объектив.РФ», в ноябре 2025 года в Перми доля сделок с дисконтом достигла 56%. Средний размер скидки составил около 409 тыс. руб., или 5% от первоначальной цены. Эксперты сервиса отмечают, что подобная практика становится новой нормой рынка, где заявленные цены служат, скорее, ориентиром, чем конечной стоимостью сделки.

Интересно, что 24,8% сделок были проведены с дополнительной наценкой, когда фактическая стоимость превышала заявленную. Это связано с тем, что покупатели всё чаще хотят индивидуальные условия, такие как рассрочка, субсидия первоначального взноса или ипотека.

Рыночные тенденции показывают, что прозрачность ценообразования уступила место гибким скидкам и акциям. Это помогает девелоперам адаптироваться к изменениям рынка.

Алексей Скоробогач, директор аналитического центра «КД-Консалтинг» и эксперт «Объектив.РФ», отмечает, что это результат 2024 года, когда банки скрывали комиссии в цене. Из-за отмены льготной ипотеки спрос снизился, и застройщики начали предлагать акции. Такая модель продаж выгодна как покупателям, так и девелоперам. В условиях большого выбора квартир акции помогают сэкономить или получить дополнительные бонусы.

По итогам ноября 2025 года в Перми было совершено 1119 сделок на рынке первичной недвижимости, из которых 12% — после ввода. Средняя цена квадратного метра на середину декабря 2025 года составила 164,2 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.