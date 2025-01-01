С начала года жители Перми оформили онлайн более 9,5 тысячи земельных мунуслуг Поделиться Твитнуть

Департамент земельных отношений Перми сообщил, что в 2025 году через портал «Госуслуги» было подано 9 624 заявления на муниципальные услуги в сфере земли. Это на 15% больше, чем в предыдущем году, когда было зарегистрировано 8 385 обращений.

За год доля онлайн-услуг увеличилась с 37% до 48%. В некоторых месяцах этот показатель превышал 50%. Департамент связывает рост популярности онлайн-формата с сокращением сроков обработки заявлений и отказом от очного приема.

Чаще всего через интернет пермяки оформляли услуги по установлению сервитута, выдаче разрешений на использование земли и размещение объектов, а также предоставлению участков на торгах. По каждому из этих направлений более 85% заявок было подано в электронном виде.

