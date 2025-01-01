Уходящий год в Перми может войти в топ-10 самых влажных Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала 2025 года в Перми зафиксировано 767 мм осадков, что уже составляет 112% годового показателя (787 мм). Важно отметить, что аналогичное превышение нормы более чем на 10% отмечается также на севере и востоке региона. Об этом пишет ГИС-центр ПГНИУ.

Учитывая прогнозируемые сильные снегопады во второй половине текущей недели и в начале следующей, есть вероятность, что годовой показатель осадков в Перми достигнет 800 мм, а в Бисере на востоке края — 1000 мм. В итоге 2025 год может войти в топ-10 самых влажных лет в истории наблюдений на этих метеостанциях, хотя и с существенным отставанием от рекордных значений 2019 года в Перми и 1990 года в Бисере.

Таким образом, отмечают специалисты, происходит частичная компенсация сильной засухи 2023 года, когда годовое количество осадков составило лишь около двух третей нормы, а с апреля по июнь — менее 20% нормы, что привело к значительному и продолжительному падению уровня воды в реках.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.