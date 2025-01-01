В ноябре средний размер потребкредита в Прикамье приблизился к 151 тысяче рублей Рост за месяц составил 1% Поделиться Твитнуть

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в ноябре 2025 года средний размер выданных потребительских кредитов (кредитов наличными) в Пермском крае составил 150,9 тыс. руб., что на 1% больше, чем в октябре 2025 года (тогда он был равен 149,4 тыс. руб.). Средний размер кредита по России, напротив, снизился на 1,6% и составил 170,3 тыс. руб.

Наибольший средний размер потребительского кредита в регионах России в ноябре 2025 года зафиксирован в Москве (307 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (249,3 тыс. руб.), Московской области (225,1 тыс. руб.), Приморском крае (207,1 тыс. руб.) и Тюменской области (включая ХМАО и ЯНАО) (195,1 тыс. руб.).

Что касается региональной динамики, то самый значительный спад среднего чека потребкредита произошёл в Челябинской области (-9,3%), Республике Татарстан (-6,6%), Алтайском крае (-4,9%). В то же время в некоторых регионах этот показатель вырос, лидеры здесь — Приморский край (+25,4%), Воронежская (+7,8%) и Оренбургская (+6%) области.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что средний размер потребительского кредита в РФ сокращается третий месяц подряд. Это указывает на снижение спроса на кредиты и ухудшение качества заявок.

