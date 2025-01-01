Предложение в аренду трёхкомнатных квартир в Перми взлетело за год на 70% Это самый высокий показатель в стране Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На рынке долгосрочной аренды жилья в Перми сложилась уникальная ситуация. Несмотря на общее снижение цен по стране и умеренный спрос на просторные квартиры, предложение трёхкомнатных квартир в городе выросло на рекордные 70% за год. Это самый высокий показатель в стране, который кардинально меняет условия для арендаторов и арендодателей в Перми, подчёркивает «Авито Недвижимость».

Техноплатформа подвела итоги ноября 2025 года, проанализировав рынок долгосрочной аренды квартир. За этот период предложение в данном сегменте увеличилось на 34%. Положительная динамика наблюдалась в 37 из 40 городов, охваченных исследованием. Особенно значительный рост предложения произошёл в Липецке, Туле, Екатеринбурге, Ижевске и Перми.

В ноябре 2025 года наибольший интерес вызывали однокомнатные квартиры: они составили 57% от общего спроса. Двухкомнатные квартиры пользовались меньшим спросом (35%), студии (20%) и трёхкомнатные квартиры (8%). В годовом сравнении интерес к долгосрочной аренде вырос в Туле (+36%), Екатеринбурге (+31%), Краснодаре (+30%), Ижевске (+19%) и Перми (+8%). Отдельно для Перми за этот период спрос на однокомнатные квартиры вырос на 2%, на двухкомнатные и студии — на 15%.

Средняя стоимость аренды жилья в России в ноябре 2025 года составила 35 300 руб. в месяц, что на 1,3% меньше, чем годом ранее. В Перми средняя стоимость аренды квартиры составила 31 200 руб.

