Пермячка отбилась туфлей от напавшего на неё душителя

Кира Суворова, запись с камеры видеонаблюдения / Коллаж АиФ

Жительница Перми Кира Суворова стала жертвой нападения в своём подъезде. Мужчина подкараулил её и начал душить, но она отбилась с помощью туфли из пакета с покупками. В итоге агрессор сбежал, попав в объектив камеры видеонаблюдения. О происшествии сообщает perm.aif.ru.

Всё случилось вечером в воскресенье, 14 декабря, когда Кира возвращалась домой в ЖК «Арсенал» и услышала, что кто-то поднимается за ней по лестнице. На втором этаже она зашла в тамбур, где преследователь набросился на неё сзади и начал душить.

Нападавший не пытался что-то забрать, а просто молча душил. Кира применила туфлю как оружие и оттолкнулась от двери, что позволило ей упасть, а агрессору сбежать.

Девушка позвонила в полицию.

Пострадавшая получила незначительные травмы: разбита губа, отекло горло, смещён филлер у подбородка. МВД проводит проверку, нападавший пока не задержан. Действия мужчины могут квалифицироваться как причинение лёгкого вреда или покушение на убийство — в зависимости от его показаний.

