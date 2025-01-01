В Чердыни завершилось благоустройство Комсомольского сквера и Троицкого холма Поделиться Твитнуть

На севере Пермского края, в Чердыни, завершены работы по благоустройству Комсомольского сквера и Троицкого холма, сообщили в пресс-службе краевого правительства, напомнив, что проект «Междуречье» стал победителем всероссийского конкурса, направленного на создание комфортной городской среды, в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

На территории обустроены пять функциональных зон: «павильон-чайная», площадка для городских праздников и массовых мероприятий, детская игровая зона, зона для «тихого отдыха» и входная зона. Все зоны соединены прогулочным «променадом».

Также были оборудованы смотровые площадки, с которых открывается вид на одну из природных достопримечательностей Пермского края — Полюдов камень.

По информации администрации округа, идея благоустройства Комсомольского сквера вдохновлена образом слияния рек Камы, Вишеры и Колвы. Речные пути ориентированы строго по сторонам света в соответствии с рельефной картой, что делает этот объект уникальным для знакомства с территориями Чердынского междуречья.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.