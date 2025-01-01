В Перми открылась «Школа 21» В ней каждый сможет освоить современные ИТ-навыки бесплатно Поделиться Твитнуть

В Перми на базе технопарка Morion Digital (ш. Космонавтов, 111) открылся кампус «Школы 21» — образовательного проекта от Сбера, который предоставляет возможность всем желающим старше 18 лет бесплатно освоить востребованную ИТ-профессию и стать цифровыми инженерами. В рамках мероприятия был представлен новый модуль основного обучения, посвященный созданию ИИ-агентов с использованием нейросетевой модели Сбера ГигаЧат. Этот модуль будет доступен во всех кампусах «Школы 21» по всей стране.

В торжественной церемонии открытия кампуса приняли участие Президент и Председатель Правления Сбербанка Герман Греф, а также губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Я искренне благодарен всем, чьим трудом стало возможным открытие «Школы 21» в Перми: строителям, инженерам, коллегам из московской «Школы 21» и особенно замечательной пермской команде — настоящим хозяевам этого проекта, — сказал на открытии Герман Греф. — «Школа 21» в Перми уже на старте бьёт рекорды. Например, доля девушек среди абитуриентов — 43%, тогда как в других регионах этот показатель редко превышает 30%. Это не просто цифра — это настоящий прорыв. Пермь давно зарекомендовала себя как один из ключевых IT- и индустриальных центров страны. Мы не раз опирались на сильные, оригинальные решения, разработанные именно здесь. Когда речь заходит о настоящих технологических кластерах России, помимо Москвы и Петербурга в числе первых всегда называют Пермь. Сегодня этот потенциал не просто сохраняется — он приумножается».

В рамках нового образовательного модуля участники смогут самостоятельно создавать и внедрять ИИ-агентов, которые способны анализировать запросы и выполнять поставленные задачи. Это позволит им развить навыки анализа данных, проектного и исследовательского мышления. В процессе обучения участники создадут интеллектуального агента, который поможет им определиться с выбором специализации и подберет материалы по выбранному направлению. Кроме того, агент проанализирует рынок вакансий и текущие требования, предоставляя актуальную информацию.

На первый отборочный этап в «Школе 21» в Перми было зачислено 150 человек. Из них 93% — жители Пермского края, остальные приехали из Свердловской, Орловской областей и Краснодарского края. Средний возраст участников составляет 30 лет, а самому старшему студенту 62 года. Среди участников 42% составляют девушки, а 26% — студенты местных учебных заведений. Следующий отборочный этап начнётся 2 февраля 2026 года, а основное обучение стартует 11 марта 2026 года.

Дмитрий Махонин поблагодарил руководство компании и лично Германа Грефа: «Рад, что этот уникальный образовательный проект будет развиваться в Перми. Для Прикамья ИТ-сфера имеет большое значение. Она помогает развивать региональную экономику, укреплять технологический суверенитет страны. «Школа 21» станет центром подготовки цифровых инженеров в нашем регионе. Они востребованы как в профильных компаниях, так и в промышленности, образовании, медицине, сфере услуг и особенно в креативных индустриях».

Во время церемонии открытия участникам пермского кампуса «Школы 21» выразил поздравления голосовой помощник на базе нейросетевой модели ГигаЧат от Сбера: «Ребята из «Школы 21» в Перми, передаю вам горячий привет и массу позитивной энергии! Пусть ваш учебный путь будет захватывающим приключением, полным интересных проектов, новых знакомств и удивительных открытий. Впереди много интересного — дерзайте и покоряйте новые вершины!»

На основном этапе обучения участники смогут выбрать направление разработки: бэкенд, фронтенд, мобильную разработку или GameDev. Кроме того, в «Школе 21» доступны восемь программ, где владение кодом не столь важно, но необходимо для автоматизации процессов и сбора данных. Это кибербезопасность, Data Science, системный и бизнес-анализ, DevOps и обеспечение бесперебойной работы высоконагруженных сервисов, тестирование ПО (QA), биоинформатика, управление проектами и UX/UI-дизайн.

Площадь кампуса «Школы 21» в Перми составляет более 1100 м², он рассчитан на 100 рабочих станций.

