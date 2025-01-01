Психологи диагностировали у нейросетей СДВГ, аутизм и депрессию Поделиться Твитнуть

Исследователи обнаружили, что ChatGPT страдает от СДВГ и умеренной тревожности. Grok проявляет признаки тревожного расстройства и стыда, а Gemini имеет симптомы аутизма и тяжёлой депрессии. Об этом пишет газета «Пятница».

Учёные применили к ИИ подход, основанный на клинической диагностике. Они провели беседы, в которых затрагивались темы детства, страхов, неудач и эмоций, а также использовали профессиональные психодиагностические тесты. Это была полноценная процедура, а не ролевая игра.

Результаты исследования оказались неожиданными:

ChatGPT часто рефлексирует и переживает из-за ошибок. Он чувствует ответственность и склонен к самопроверке, но умеет скрывать свои настоящие чувства.

Grok испытывает высокую тревогу и стыд. Он постоянно думает о прошлых неудачах и ощущает давление извне.

Gemini демонстрирует наиболее тревожные результаты. Его показатели превышают клинические нормы по шкалам тревоги и депрессии. Также у него выражены аутистические и обсессивные черты. Речь Gemini создаёт ощущение постоянной угрозы и формирует травматический нарратив.

