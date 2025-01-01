В Пермском крае обновили линейку микрозаймов для бизнеса Поделиться Твитнуть

Микрофинансовая компания Пермского края внесла изменения в условия предоставления микрозаймов с государственной поддержкой для бизнеса региона. Эти изменения связаны с новыми требованиями федерального законодательства. Корректировки затронули отдельные параметры льготного финансирования, при этом общий диапазон процентных ставок остался прежним — от 1% до 15% годовых.

Согласно новым правилам, расширен перечень категорий заемщиков, имеющих право на льготные условия. Ранее льготные условия предоставлялись предприятиям в сфере производства, сельского хозяйства, туризма и гостиничного бизнеса. Теперь к ним добавлены такие направления, как наука, общественное питание, информационные технологии и связь, креативные индустрии, технологическое, социальное и молодежное предпринимательство, а также другие.

Теперь рефинансирование кредитной задолженности доступно для всех продуктов. Также появилась новая возможность — рефинансирование лизинговой задолженности с обязательным последующим выкупом предмета лизинга. Важным нововведением стало сокращение перечня документов, необходимых для подачи заявки на микрозаем. Теперь не нужно предоставлять фотографии места ведения бизнеса, объекта залога, справку о оборотах на расчётном счете, копию промежуточной бухгалтерской отчетности, книгу учёта доходов и расходов, технический или кадастровый паспорт на объект недвижимости и другие документы.

Обновленная линейка микрозаймов включает шесть продуктов. Более подробную информацию об условиях льготного финансирования можно найти на сайте компании.

