В Прикамье торговая компания исправила нарушения после штрафа

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

В Пермском крае фирма, занимающаяся продажей лесоматериалов, не установила специальную площадку для хранения производственных отходов, что привело к штрафу в размере 50 тыс. руб. Нарушения были обнаружены в ходе проверки, инициированной надзорным органом. Проверяющие зафиксировали, что на предприятии не соблюдаются нормы по охране окружающей среды и пожарной безопасности. Это стало основанием для подачи иска в суд.

В суде были представлены доказательства того, что отходы складируются на почве без оборудованной площадки, предназначенной для этой цели. Поверхность насыпи из остатков древесины не защищена от осадков и ветра. Легковоспламеняющиеся материалы складировались рядом с готовой продукцией, растительностью и деревянными постройками.

Суд признал, что пренебрежение нормами законодательства угрожает безопасности людей и окружающей среде. В связи с этим суд обязал руководство компании оборудовать специализированную площадку с твёрдым покрытием, соответствующую техническим требованиям. Также необходимо было обеспечить защиту отходов от атмосферных осадков и изолировать поверхность хранилища водонепроницаемой мембраной.

В течение 6 месяцев, отведённых судом, ситуация на предприятии не улучшилась. В результате сотрудник отделения судебных приставов по Очерскому и Верещагинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю вынес постановление о взыскании с компании исполнительного сбора в размере 50 тыс. руб. Руководителя лесозаготовки предупредили об административной и уголовной ответственности за неисполнение решения суда. Действия судебного пристава ускорили процесс, и производственные площади были приведены в порядок, а ранее выявленные угрозы устранены, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.





