Бизнесмен из Прикамья похитил у контрагентов более 25 млн рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Городской суд Березников Пермского края вынес приговор по делу о мошенничестве в крупном размере. 55-летний предприниматель признан виновным по ст. 159 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности).

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, директор коммерческой организации заключил с иностранной компанией контракт на поставку пиломатериалов. Однако, не намереваясь выполнять свои обязательства, он получил от партнеров авансовый платеж на сумму более 25 млн руб. Эти средства коммерсант использовал для покупки древесины, которую затем продал другим покупателям, а также для развития своего бизнеса.

Суд поддержал обвинение и назначил подсудимому наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с выплатой штрафа. Частичное возмещение ущерба, нанесённого потерпевшей стороне, было осуществлено в рамках исполнительного производства, инициированного на основании решения арбитражного суда.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.