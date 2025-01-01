Совет муниципальных образований Прикамья возглавит Светлана Усачёва Экс-министр сменит на этом посту Вадима Лысанова Поделиться Твитнуть

Светлана Усачёва

Константин Долгановский

Бывший министр территориального развития Пермского края Светлана Усачёва возглавит краевой Совет муниципальных образований Прикамья. Об этом сообщили источники газеты «Звезда».

На этом посту Усачёва сменит экс-главу Кунгурского округа Вадима Лысанова.

Напомним, накануне губернатор Пермского края Дмитрий Махонин представил новый состав правительства региона, в который Светлана Усачёва не вошла.

Функции Министерства территориального развития будут переданы другим ведомствам. Ликвидация министерства завершится к 1 апреля 2026 года. На период до ликвидации и. о. министра назначен заместитель Иван Корякин.

