Пробка на Красавинском мосту в Перми возникла из-за ДТП с лесовозом Заторы в городе оцениваются в 9 баллов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Вечером 16 декабря на Красавинском мосту в Перми возникли заторы. Причиной стали несколько аварий, включая столкновение с лесовозом, сообщил сайту perm.aif.ru очевидец.

Он рассказал, что со стороны Кировского района в направлении Кондратово движение затруднено из-за ДТП с участием легковых автомобилей и грузовика, перевозившего брёвна. Согласно данным с «Яндекс.Карт» и 2GIS, столкновение произошло не позднее 16:20. По словам очевидцев, легковой автомобиль, стоявший рядом с большегрузом, развернуло во встречном направлении, вероятно, в результате удара.

Движение в сторону правобережной части города также осложнено. В картографических сервисах отмечены аварии на подъезде к ул. Береговой и на самом мосту, ближе к съезду.

На 18:00 общая дорожная обстановка в городе оценивалась в 9 баллов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.