В 2025 году власти Перми потратили на ремонт дорог более 7 млрд рублей

Константин Долгановский

На заседании Пермской городской думы замглавы администрации Дмитрий Галиханов отчитался о проведённых и планируемых работах по улучшению улично-дорожной сети. Он отметил, что 87,2% дорог находятся в нормативном состоянии. Общая протяженность дорог в Перми составляет 1607,8 км.

Для реализации муниципальный программы «Дорожная деятельность и благоустройство города Перми» в 2025 году было выделено 7,3 млрд руб.

Чиновник пояснил, что обновление дорожной инфраструктуры в рамках соответствующего нацпроекта финансируется из бюджетов разных уровней, включая федеральный и краевой. Реализация этого проекта идёт с опережением графика: работы на 16 объектах, запланированных на 2025 год, были завершены в 2024-м. Среди них — участки улиц Монастырской, Плеханова, Леонова, Ласьвинской и др. Также на год раньше срока были отремонтированы 17 дорог, включая бульвар Гагарина, улицы Лихвинская, Светлогорская, Якуба Коласа и Решетникова.

Фото: из презентации Дмитрия Галиханова

В 2025 году завершился капремонт ул. Самаркандской и первый этап строительства дороги по Ивинскому проспекту, а также велся капитальный ремонт ул. Борчанинова на участке от ул. Петропавловской до ул. Пушкина.

В рамках текущего содержания в Перми отремонтировали 66 участков дорожной сети во всех районах города общей площадью 275 тыс. кв. м. Особое внимание было уделено ремонту тротуаров: отремонтировано 34 объекта общей площадью 27 тыс. кв. м.

Фото: из презентации Дмитрия Галиханова

