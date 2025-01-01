В Прикамье простятся с погибшими на СВО Виктором Хохловым и Константином Ширяевым Их похоронят в один день в Нытвенском округе Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Нытвенского округа

Во время специальной военной операции на территории Украины погибли жители Прикамья Виктор Хохлов и Константин Ширяев. Об этом сообщили в администрации Нытвенского городского округа.

Обстоятельства их гибели не уточняются.

В последний путь военнослужащих проводят 17 декабря. Церемония прощания с сержантом Виктором Хохловым начнётся во Дворце культуры и спорта п. Уральский (ул. Набережная, 23) в 10:00, а гражданская панихида — в 11:00.

С рядовым Константином Ширяевым простятся в Доме творчества с. Мокино (ул. Пономарева, 13б) с 13:30. Гражданская панихида назначена на 14:00.

Местные власти выразили соболезнования родным и близким погибших.

