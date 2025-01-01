В Перми утвердили колерные паспорта ещё нескольких зданий «гостевого маршрута»

img_1765957252

  Администрация Перми

В Перми продолжаются работы по приведению зданий на «гостевом маршруте» в соответствие с Правилами благоустройства города. Городской департамент градостроительства и архитектуры утвердил цветовые решения для фасадов некоторых зданий. В частности, это касается домов на шоссе Космонавтов и ул. Малкова, 26.

img_1765893038

  Администрация Перми

Цветовая гамма фасадов будет выдержана в бело-серо-коричневых тонах. Вывески на зданиях будут устанавливаться в трёх вариантах: полностью белые, белые с возможностью использования фирменного цвета на торцах и белые с абрисом фирменного цвета.

img_1765941072

  Администрация Перми

Напомним, что с 1 сентября 2025 года вступили в силу новые правила благоустройства территории Перми, касающиеся размещения вывесок на «гостевом маршруте». Теперь все вывески в этом районе должны соответствовать утверждённым цветовым решениям, что позволит контролировать их внешний вид. До 1 сентября 2026 года все вывески на «гостевом маршруте» должны быть приведены в соответствие с новыми требованиями.

«Гостевой маршрут» проходит по ш. Космонавтов, мимо Гознака, ДКЖ, пл. Гайдара, станции Пермь II, а затем по ул. Петропавловской до ул. Куйбышева.

