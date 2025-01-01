Скончался бывший топ-менеджер ГК «ЭКС» Андрей Стариков Именно он отвечал за возведение первой и второй очереди ТРК «Семья» в Перми Поделиться Твитнуть

ТРК «Семья»

Константин Долгановский

Бывший топ-менеджер ГК «ЭКС» Андрей Стариков ушёл из жизни в возрасте 71 года после длительной болезни, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

В начале 2000-х годов Андрей Стариков руководил ООО «Э.К.С. Интернэшнл» и занимал должность заместителя генерального директора группы «ЭКС» по строительству. Именно он отвечал за возведение первой и второй очереди ТРК «Семья», расположенного по ул. Революции, 13 в Перми. Этот проект стал крупнейшим торгово-развлекательным комплексом в краевом центре на тот момент.

В конце 90-х годов Стариков участвовал в приобретении акций пермского универсама для группы «ЭКС», будучи одним из ближайших соратников бывшего губернатора Олега Чиркунова.

С 2009 по 2011 год Андрей Стариков возглавлял краевое инвестиционное предприятие — ОАО «Пермагростройзаказчик».

