ФАС выдала предупреждение оператору аэропорта Перми Причиной стало навязывание невыгодных условий договора авиаперевозчикам

Константин Долгановский

АО «Международный аэропорт Пермь» требовало от авиакомпаний дополнительную плату за использование общей платформы для регистрации пассажиров. Эти действия могут быть квалифицированы как навязывание невыгодных условий договора авиаперевозчикам, сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Подобные нарушения были выявлены в аэропортах Благовещенска, Волгограда, Горно-Алтайска, Краснодара, Нижнего Новгорода, Нового Уренгоя, Оренбурга, Петропавловска-Камчатского, Самары, Тобольска и Челябинска.

Ранее Служба антимонопольного регулирования вынесла аналогичные предупреждения АО «Международный аэропорт Сочи», АО «Аэропорт Храброво» и АО «Аэропорт Кольцово».

Если предупреждения не будут выполнены, ФАС возбудит антимонопольное дело.

