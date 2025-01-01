Западно-Уральское управление Ростехнадзора возглавил Павел Кондратьев Он приступил к новым обязанностям 11 декабря Поделиться Твитнуть

фото: Ростехнадзор

На должность руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора назначен Павел Кондратьев, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу регионального отделения ведомства. Согласно информации на сайте Ростехнадзора, Кондратьев приступил к своим обязанностям 11 декабря.

Напомним, прежний глава Западно-Уральского управления Ростехнадзора, экс-министр природных ресурсов Пермского края Константин Черёмушкин, скончался в Екатеринбурге во время семейного отдыха летом 2024 года. Он занимал эту должность с 2017 года, после чего обязанности руководителя временно исполняла его заместитель Екатерина Листратова.

Павел Кондратьев родился в 1976 году в Тюменской области. Образование получил в Краснодарском военном командно-инженерном училище ракетных войск (инженер), Белгородском государственном технологическом университете им. Шухова (строительство) и Армавирском гуманитарно-социальном институте (юриспруденция). В начале 2000-х годов руководил лабораторией АО «Черномортранснефть», а в 2010 году начал гражданскую службу в Северо-Кавказском управлении Ростехнадзора, где занимал должность замначальника отдела по надзору за объектами трубопроводного транспорта. Имеет звание государственного советника Российской Федерации III класса.

