Замглавы Лысьвенского округа по экономике назначен Денис Пашов Он имеет опыт руководства предприятиями в Лысьве и Нижнем Новгороде Поделиться Твитнуть

Продолжается формирование нового состава администрации Лысьвенского округа Пермского края. На должность заместителя главы округа по экономике назначен Денис Пашов, сообщает телеграм-канал «Искра LSV».

Напомним, вакансия появилась в конце весны, когда Александр Пермяков, занимавший этот пост, стал и.о. главы округа.

Денис Пашов имеет опыт руководства предприятиями в Лысьве и Нижнем Новгороде. Занимал пост коммерческого директора «Лысьвенского завода бытовой техники» и директора нижегородской «Карусели», которая входит в промышленную группу «Линорг».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.