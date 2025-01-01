Замглавы Лысьвенского округа по экономике назначен Денис Пашов
Он имеет опыт руководства предприятиями в Лысьве и Нижнем Новгороде
Продолжается формирование нового состава администрации Лысьвенского округа Пермского края. На должность заместителя главы округа по экономике назначен Денис Пашов, сообщает телеграм-канал «Искра LSV».
Напомним, вакансия появилась в конце весны, когда Александр Пермяков, занимавший этот пост, стал и.о. главы округа.
Денис Пашов имеет опыт руководства предприятиями в Лысьве и Нижнем Новгороде. Занимал пост коммерческого директора «Лысьвенского завода бытовой техники» и директора нижегородской «Карусели», которая входит в промышленную группу «Линорг».
