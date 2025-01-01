Из Пермского края депортировали уроженцев Узбекистана Они находились в регионе без необходимых разрешений на проживание и работу Поделиться Твитнуть

ГУФСИН России по Пермскому краю

В Перми судебные приставы выдворили за пределы страны 18 мигрантов. Все высланные были уроженцами Республики Узбекистан и находились в Пермском крае без необходимых разрешений на проживание и работу, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

Суды Пермского края признали их виновными в нарушении правил въезда и режима пребывания в России (ст. 18.8 КоАП РФ). Нарушителям были назначены штрафы, им также было предписано покинуть страну.

Сотрудники отдела специального назначения ГУФССП России по Пермскому краю сопровождали мигрантов до пунктов пропуска на государственной границе и передали их пограничникам для дальнейшей отправки на родину. Теперь в их паспортах стоит отметка о выдворении, и в течение ближайших пяти лет им будет закрыт въезд в Россию.

