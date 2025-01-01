Прокуратура помогла восьми пермякам вернуть 3,9 млн рублей долгов по зарплате Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Дзержинского района Перми провела проверку по обращению бывшего сотрудника коммерческой организации краевого центра. Было установлено, что работодатель не выплатил зарплату и окончательный расчет бывшему сотруднику, трудовые отношения с которым были прекращены ещё в сентябре 2024 года. Кроме того, выяснилось, что перед ещё семью работниками организации также имеется задолженность по заработной плате.

По результатам проверки работодателю было вынесено представление. Материалы проверки также были направлены в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела. По результатам рассмотрения материалов было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

В процессе расследования уголовного дела работодатель полностью погасил задолженность по заработной плате всем сотрудникам на сумму свыше 3,9 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры.

