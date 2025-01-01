Жители Перми снизили бюджет на новогодние подарки Не будут ничего и никому дарить 11% опрошенных Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жители Перми планируют потратить на новогодние подарки 15,9 тыс. руб. Это выяснил сервис SuperJob в совместном опросе с MADAME COCO — международным брендом товаров для дома. Для сравнения: в 2024 году эта сумма у пермяков составляла 16,1 тыс. руб., а в 2023-м — 14 тыс. руб.

Средняя сумма, которую россияне в целом намерены потратить на новогодние подарки в 2025 году, увеличилась до 18 тыс. руб. (+5% за год).

Лидеры по щедрости — москвичи (22,2 тыс. руб., +7% за год) и красноярцы (21,6 тыс. руб., +8% за год). На третьем месте — петербуржцы (19,4 тыс. руб.). В топ-5 также вошли Екатеринбург и Ростов-на-Дону (18,2 тыс. и 18,1 тыс. руб. соответственно).

Самыми популярными подарками являются товары для дома: комплекты постельного белья, подушки, пледы, сервировочные и подарочные наборы, а также подарочные сертификаты. В сравнении с 2024 годом покупатели предпочитают более универсальные и практичные подарки, которые будут полезны в любое время года, вместо тематического новогоднего декора.

72% россиян планируют дарить новогодние подарки родственникам. Четверть опрошенных поздравят своих любимых, ещё треть — друзей. Каждый шестой (17%) задумал сделать подарок себе, а каждый восьмой (13%) — коллегам. Лишь 11% россиян не будут дарить подарки никому.

