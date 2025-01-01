Бизнесу Прикамья расскажут о новых налоговых правилах 2026 года 18 декабря состоится Пермский налоговый форум Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

В четверг, 18 декабря, в пространстве «Точка кипения — Пермь» состоится масштабное событие для представителей малого и среднего бизнеса — Пермский налоговый форум. Центральной темой станут изменения в налоговом законодательстве, вступающие в силу в 2026 году.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в форуме примут участие представители власти, федеральные и региональные эксперты. Своё участие уже заявили более 280 представителей малого и среднего бизнеса Пермского края.

На форуме обсудят такие вопросы, как анализ налоговой реформы 2026 года, включая повышение ставки НДС до 22%, отмену льготных страховых взносов и снижение порога для применяющих упрощённую систему налогообложения. Будет проведён сравнительных анализ налоговых режимов в новых условиях. Эксперты рассмотрят УСН, новый АУСН, патент и самозанятость.

Также бизнесменам расскажут о подготовке к грядущим нововведениям: изменениям в НДС, финансовому планированию, страховым взносам и легальным способам оптимизации налоговой нагрузки. Кроме того, в программу войдут такие темы, как досудебное урегулирование споров и эффективное взаимодействие с налоговой службой.

В течение дня инспекторы Управления ФНС России по Пермскому краю будут проводить консультации в специальной зоне.

«Сегодня бизнесу как никогда нужны ясность и уверенность в завтрашнем дне. Наша общая задача — обеспечить мягкий переход предпринимателей на новые правила, минимизировав риски и сохранив стабильность деловой среды в регионе. Этот форум — важный шаг к открытому диалогу и практической помощи», — говорит министр экономического развития и инвестиций Пермского края Татьяна Чуксина.

Среди федеральных экспертов — руководитель группы по налоговым спорам ДРТ Консалтинг Антон Зыков, руководитель центра «Учёт-Сервис» Ирина Задесенец, основатель «Академии финансов и налогов» Светлана Беляева.

Местные практики представит пермское бизнес-сообщество, в том числе владелец ГК «Актив» и руководитель ФАБА Наталья Крыжнюк.

