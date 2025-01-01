В Перми открылся шоурум сети HOTSIZE Он заработал в ТРК «СемьЯ» Поделиться Твитнуть

фото: ТРК "СемьЯ"

В декабре в ТРК «СемьЯ» начал работу первый шоурум уральской сети HOTSIZE. Об этом сообщили в пресс-службе торгово-развлекательного комплекса.

Шоурум, в котором представлена исключительно женская одежда, расположен на втором этаже второй очереди торгового комплекса.

Елена Жданова, руководитель направления недвижимости группы «ЭКС», рассказала: «Мы начали экспериментировать с форматом шоурумов в 2024 году. Посетители ТРК положительно отреагировали на такой вид торговых зон. Новый шоурум HOTSIZE стал самым крупным в ТРК — он занял 240 кв. м. Особенностью шоурумов является прямая связь с производителем одежды, что позволяет контролировать качество и цены. Кроме этого, у покупателей есть возможность купить вещи, выпущенные небольшим тиражом».

В сети HOTSIZE шоурумы уже функционировали в Екатеринбурге и Тюмени.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.