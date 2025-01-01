За пять дней в Пермском крае выпало до 70% месячной нормы осадков Снегопады в регионе продолжатся Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 11 по 15 декабря в Пермском крае выпало от 30 до 70% месячной нормы осадков в виде снега, что привело к значительному увеличению снежного покрова, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

На севере региона снегопады начались уже 10 декабря, и поэтому рассматриваемый период охватывает шесть суток.

Первая волна осадков, произошедшая 11-12 декабря, была связана с циклоном, движущимся через север Европейской части России в направлении Республики Коми. Наибольшее количество осадков за этот период выпало на севере и востоке края, в частности, в Чердыни и Губахе — по 18 мм за двое суток.

Вторая волна снегопадов, продолжавшаяся с 13 по 15 декабря, была вызвана южным циклоном. Наибольший объём осадков наблюдался в южной и центральной частях края, где за сутки выпадало до 14 мм (например, в Чайковском 14 декабря) и до 22 мм за 2,5 суток, что превышает половину месячной нормы.

Наибольшее количество осадков в итоге зафиксировано в центральной части края: в Чермозе выпало 35 мм, в Ножовке — 34 мм (более 70% от месячной нормы декабря для этой станции), в Губахе и Чайковском — по 32 мм, в Перми — 30 мм (62% от месячной нормы за пять дней), в Верещагино — 29 мм, в Большой Соснове и Ныробе — по 28 мм. Высота снежного покрова достигла 46 см в Губахе, 43 см в Березниках, 42 см в Ныробе, 40 см в Чердыни, 35 см в Чермозе и 32 см в Перми. На остальных метеостанциях высота снега составляет в основном 25-31 см.

В связи с ожидаемым выходом двух ныряющих циклонов 18 и 21 декабря, которые принесут значительные осадки, высота снежного покрова в крае достигнет климатической нормы. Месячная норма осадков будет превышена в большинстве районов к 22 декабря.

В Перми с начала месяца уже выпало 45 мм осадков, что составляет 94% от месячной нормы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.