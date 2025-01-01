Пермское УФАС наложило штраф на ПАО «Сбербанк» за нарушение закона о рекламе Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Пермское УФАС оштрафовало ПАО «Сбербанк» за несоблюдение рекламного законодательства, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В управлении уточнили, что в рекламе банка использовались фразы: «в самом надёжном банке», «самый популярный кредит». Однако в материалах не были указаны критерии для сравнения, а объективные доказательства утверждений отсутствовали. Также часть текста была напечатана мелким и нечитаемым шрифтом.

Закон Российской Федерации запрещает использование нечитаемого шрифта и проведение сравнений без конкретных критериев и их объективного подтверждения. В итоге ПАО «Сбербанк» признано виновным в нарушении закона о рекламе, и на него наложен штраф 300 тыс. руб.

