Пермский университет начнёт готовить специалистов в области кибербезопасности В вузе также откроется лаборатория квантовых вычислений

ПГНИУ

С нового учебного года в физико-математическом институте ПГНИУ стартует образовательная программа, направленная на подготовку специалистов в сфере квантовых вычислений и кибербезопасности. Для абитуриентов будет выделено 15 бюджетных мест. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Программа реализуется совместно с Росатомом — ведущим российским предприятием в области квантовых технологий.

ПГНИУ стал третьим российским вузом, который запустил совместную образовательную программу с Росатомом, и первым за пределами Москвы. При поддержке Росатома в следующем году в университете также откроется лаборатория квантовых вычислений, что позволит студентам и преподавателям получать практический опыт в этой передовой области науки.

