В Прикамье простятся с погибшим на СВО наводчиком Николаем Главатских

фото предоставлено администрацией Верещагинского округа

В Андроновке Верещагинского округа Прикамья 16 декабря похоронят погибшего на СВО Николая Главатских. Об этом сообщили в окружной администрации и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Церемония прощания состоится в Сепычёвском отделе досуга и творчества по адресу: с. Сепыч, ул. Ленина, 14, начало в 11:00. В 11:30 пройдёт траурный митинг.

Родился Николай Главатских 1 сентября 1981 года в Путино. После окончания 11 классов Сепычёвской школы он служил в Вооружённых Силах РФ, где был механиком-водителем понтонно-переправочных средств. После службы он работал в строительной отрасли. В зоне СВО рядовой Николай Главатских был наводчиком стрелкового отделения, погиб 20 сентября 2025 года.

Ранее сообщалось ,что в Верещагинском округе Прикамья 15 декабря похоронили двух погибших на СВО бойцов.

