В Верещагинском округе Прикамья простились с двумя погибшими на СВО бойцами

фото предоставлено администрацией Верещагинского округа

В Верещагинском округе Прикамья 15 декабря похоронили двух погибших на СВО бойцов — ефрейтора Юрия Щёкотова и младшего сержанта Владимира Колдомова, сообщили в окружной администрации и выразили соболезнования родным и близким военнослужащих.

Юрий Щёкотов родился 4 мая 1982 года в д. Гудыри. Окончил Кукетскую школу, а в Зюкайском профессиональном училище получил специальность тракториста. После окончания учёбы работал в совхозе «Стрижевский». Служил в армии, а затем переехал в Москву. Погиб мужчина 22 сентября 2023 года. Церемония прощания с бойцом прошла в клубе д. Бородули.

Владимир Колдомов родился 24 июля 1984 года в д. Солоды Большесосновского района. После окончания школы поступил в Большесосновское профессиональное училище, где получил специальность «тракторист-машинист». Работал в сфере животноводства и в строительной отрасли. Погиб военнослужащий 30 июля 2025 года. Церемония прощания состоялась во Дворце досуга города Верещагино.

