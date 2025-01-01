В Перми 1 января 2026 года состоится традиционная трезвая пробежка Старт запланирован от сквера им. М.И. Субботина Поделиться Твитнуть

В Перми 1 января 2026 года состоится традиционная трезвая пробежка. Об этом сообщают организаторы мероприятия в своих социальных сетях.

Так, старт запланирован в 14:00 от сквера им. М.И. Субботина (под МиГом). Уточняется, что маршрут в предстоящем году немного изменится. Он будет проходить через Комсомольский проспект, но у ЦУМа участники свернут на улицу Ленина, а финишируют возле Театра-Театра. После там проведут русскую дружинную игру «Бачуга».

Также организаторы отмечают, что в грядущем году пробежку посвятят Игорю Зорину — многолетнему лидеру и одному из видных деятелей-трезвенников Перми и России.

