Прикамскую организацию оштрафовали за хранение пиломатериалов с признаками заражения

Игорь Катаев

В декабре 2025 года Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, согласовав действия с прокуратурой, провело внеплановую документарную проверку ООО «Транслайн». Компания занимается хранением, реализацией и отгрузкой подкарантинной продукции — пиломатериалов хвойных пород, предназначенных для вывоза за пределы карантинной фитосанитарной зоны Пермского края.

В ходе проверки выяснилось, что организация не обеспечила изолированного хранения 120 кубометров пиломатериалов, заражённых карантинными вредителями — усачами рода Monochamus, от прочей подкарантинной продукции, не имеющей признаков заражения. Кроме того, ООО «Транслайн» не сообщило в Россельхознадзор об обнаружении признаков заражения в процессе хранения и подготовки партии лесопродукции к отправке за пределы карантинной зоны.

Так, 12 декабря 2025 года компания была привлечена к административной ответственности по статье 10.3 КоАП РФ и оштрафована.

