В Пермском крае выявили более 21 тысячи тонн недостоверно задекларированного зерна Россельхознадзор вынес предостережения организациям Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю

С 1 января по 15 декабря 2025 года Управление Россельхознадзора в Пермском крае вынесло 48 предостережений в связи с недостоверным декларированием зерна серийного выпуска (пшеница, овёс, ячмень, рожь), а также в отношении 21,245 тыс. тонн продовольственной и кормовой пшеницы, ячменя и ржи. Адресатами предупреждений стали 34 юридических лица и 14 индивидуальных предпринимателей. В ходе внеплановых выездных проверок было отозвано семь деклараций о соответствии.

Так, 12 декабря в ходе мониторинга, проводимого Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, был выявлен случай недостоверного декларирования кормового овса серийного выпуска. Заявителем и владельцем партии выступило ООО «Заря», занимающееся выращиванием зерна в Березовском муниципальном округе Пермского края.

Нарушение обнаружили при анализе сведений, размещённых в реестре деклараций о соответствии на сайте Росаккредитации. В протоколах испытаний, приложенных к декларации, для определения содержания токсичных элементов, пестицидов и ГМО были использованы методики, не соответствующие установленным требованиям и не применимые для данных видов исследований.

В связи с этим Управление вынесло ООО «Заря» предостережение и приняло решение о прекращении действия декларации о соответствии на кормовой овёс.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.